Graziani: “Non capisco la gestione di Callejon. Pari risultato più logico”

L’ex attaccante e allenatore viola Ciccio Graziani ha parlato a Rtv38: “La Fiorentina non meritava di perdere. Avrei messo Callejon e non Venuti, con lo spagnolo potevi mettere in difficoltà Theo Hernandez, invece così hai dato un segnale sbagliato. Non capisco perché Prandelli non vede proprio Callejon, potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Sono rammaricato, il pari era il risultato più logico”.

