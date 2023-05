Fiorentina unica non in chiaro, tifosi in polemica. Da Basilea attesi in duemila

Cinque squadre italiane impegnate nelle semifinali delle coppe europee ma la partita della Fiorentina è l’unica che non sarà trasmessa in chiaro in tv. Per quanto riguarda la Champions, Milan-Inter di ieri sera era visibile su Tv8. Sullo stesso canale stasera sarà trasmessa la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen mentre Juventus-Siviglia sarà su Rai 1. L’unica italiana esclusa, si legge su La Nazione, è proprio la Fiorentina, per il dispiacere di molti tifosi viola, che in alcuni casi hanno esternato il proprio disappunto sui social. La gara di stasera contro il Basilea vedrà anche l'afflusso di circa duemila tifosi svizzeri, il cui punto di ritrovo, come già accaduto per i polacchi del Lech Poznan, sarà Piazza Indipendenza.