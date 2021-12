Fiorentina, una doppia qualità che può valere l’Europa

Una Fiorentina con una doppia qualità, ma che può valere l'Europa. L'unica squadra in Italia a non aver ancora mai pareggiato

Una Fiorentina quinta in classifica senza che nessuno lo abbia mai preteso. Erano più di cinque anni che i viola non si ritrovavano tanto in alto dopo 16 giornate. Vittoria meritata e arrivata contro una squadra come il Bologna sempre ostica quando si trova tra le mura di casa. Una partita non dominata, come accaduto spesso quest'anno, ma controllata dall'inizio alla fine. La Fiorentina ha una doppia qualità, singola e collettiva. Ha giocatori importanti come Gonzalez, con qualità per farti la giocata decisiva in ogni momento della gara, Vlahovic, bomber della squadra che appena vede la porta segna, giocatori in crescita come Sottil, un motorino in mezzo al campo come Torreira, che lotta su ogni pallone e un pilastro difensivo come Milenkovic. Quando si dice che la Fiorentina è la stessa di un anno fa, non è assolutamente vero. Perché grazie a Vincenzo Italiano questa squadra ha ritrovato giocatori che, negli anni passati, sembravano persi, ma che quest'anno stanno dando un grande contributo ad ogni partita.