Fiorentina, un tris che pesa un quintale: una vittoria per morale e classifica

Fiorentina-Spezia, il commento del Corriere Fiorentino: “Eppur si muove. Soffre, sbuffa, s’innervosisce, ma vince. Un 3-0 che pesa un quintale. Per il morale, per la classifica, e per iniziare a guardare al domani con un pizzico di serenità in più. Serviva una prova finalmente completa. Prestazione, e risultato. Nel primo tempo i padroni di casa sembravano gli ospiti, e viceversa. Non a caso, all’intervallo Prandelli ha cambiato. La svolta, c’è stata. Evidentemente la sveglia (leggasi panchina) ha funzionato. La serata iniziata male è finita come meglio non poteva”.

LEGGI ANCHE – Il tifo di Ribery e le mosse di Prandelli per lo Spezia-tino: la Fiorentina ora respira