Fiorentina, un successo per lanciare la volata all’Europa. Ma l’Empoli è furibondo

Un successo che vale oro

Redazione VN

L’Europa sarebbe un capolavoro secondo Vincenzo Italiano, per portarlo a termine mancano otto partite, recupero compreso. A Firenze, si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, hanno già cerchiato l’appuntamento con la Roma del turno dell’otto maggio, quando poi ne mancheranno soltanto due alla fine. Il resto del calendario non è troppo agevole: Napoli domenica senza lo squalificato Torreira, più Milan e Juventus ancora sulla strada dei viola. Quindi questo vittorioso e contestato derby provinciale è servito per lanciare la volata e arrivare in posizione di sorpasso quando conterà.

Per quanto riguarda la partita, la rosea spiega come i Viola, questa volta, siano stati abili nel non ricadere in difetti di immaturità, come all’andata. La Fiorentina è infatti riuscita a colpire l’Empoli nel momento di massima debolezza, subito dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Luperto. Dopo il vantaggio, la Fiorentina ha continuato a comandare il gioco, andando più volte vicina alla rete del raddoppio e senza mai subire le offensive degli ospiti. Qualche tempo fa, spiega il quotidiano, la squadra di Italiano avrebbe concesso più distrazioni. Adesso riesce a evitarle, senza dimenticare che dopo le pause nel nuovo anno aveva sempre perso, di brutto: 4-0 a Torino, 3-0 in casa con la Lazio. Stavolta è diverso e il pieno vale l’avvicinamento almeno all’Atalanta.

Gli ospiti, invece, escono dal Franchi furibondi per alcune decisioni arbitrali, con il Presidente Corsi e il tecnico Andreazzoli protagonisti di polemiche a non finire durante e dopo la partita ai microfoni delle televisioni. Per i toscani questa è la quattordicesima partita senza vincere, un girone di ritorno da incubo.