La domenica dell’ex tifoso viola Corsi: va via, torna e chiede lumi a Rocchi

Il presidente dell'Empoli ha vissuto un pomeriggio non molto tranquillo

La sentiva eccome, la sfida, Fabrizio Corsi. Il presidente dell'Empoli ha vissuto una partita nella partita oggi a Firenze, tra arrabbiature varie e proteste. Prima, dopo il gol annullato alla sua squadra, ha minacciato di lasciare lo stadio in segno di protesta, per una decisione, secondo lui, assolutamente errata. Poi in occasione del doppio giallo a Luperto, una volta tornato in tribuna d'onore, è andato accanto al designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi (presente anche lui al Franchi) per farsi spiegare non tanto la seconda ammonizione comminata al difensore azzurro, ma la prima, per fallo su Cabral poco prima del riposo. Pochi secondi dopo c'è stato il gol di Gonzalez ed ecco che Corsi, ripreso dalle immagini tv, si è lasciato andare ad un sarcastico "bravi, bravi" rivolto un po' a tutti.