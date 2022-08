Fiorentina, un continuo cambio: solo tre sono a quota zero minuti giocati

In questa Fiorentina giocano proprio tutti. E adesso Italiano si aspetta il giusto intervento sul mercato per allungare la rosa

Ormai è chiaro, il calcio di Italiano chiede molte energie e per questo, la Fiorentina è in continuo cambiamento. Cambiano i giocatori, ma il risultato è sempre lo stesso. Alta intensità e grande gioco. Come evidenziato dal Corriere Fiorentino, soltanto Terzic, Bianco e Ranieri non hanno giocato nemmeno un minuto. (Compreso Cerofolini). Per il resto, sono stati utilizzati tutti. Per questo motivo, l'allenatore viola, si aspetta importanti interventi sul mercato.