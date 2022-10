Fiorentina, ultima chiamata Europa. Contro l’Inter serve solo l’1

Il Corriere dello Sport di oggi approfondisce la classifica della Fiorentina, facendo notare come un risultato negativo sabato contro i nerazzurri potrebbe sancire il definitivo distacco dei viola dalla zona alta della classifica. L'Inter ad ora occupa il settimo posto ed è distante 8 lunghezze dai gigliati, e solo tramite un successo quindi i viola potrebbero tornare a sperare di riconfermarsi tra le prime 7 del campionato. Da sottolineare, però, che negli scontri diretti per ora la Fiorentina ha perso tre partite con Udinese, Atalanta e Lazio, pareggiandone una col Napoli. Intanto, mister Italiano con l'Inter si deve inventare qualcosa li davanti, dove è pronto a dare fiducia ancora a Cabral che al Via del Mare ha avuto un impatto felice in partita (due gol annullati e l’assist dell’1-1). Da valutare poi gli infortunati - Gollini, Maleh, Ranieri, Jovic e Sottil, con quest'ultimo che da oggi riprenderà a lavorare in parte con i compagni dopo i problemi alla schiena.