Fiorentina-Udinese, si torna al 50%. Che posizione prenderà il tifo organizzato?

Si torna al 50% di capienza massima. Quale sarà la posizione del tifo organizzato della Fiorentina?

Da domani inizierà la vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Udinese, gara che il 6 gennaio inaugurerà il 2022 viola. Come riporta La Nazione, la diminuzione della capienza all’interno degli impianti sportivi al 50% ha imposto uno stop per riorganizzare il tutto, compresa la nuova mappa dei posti a sedere. Al netto degli abbonati (circa 12mila), per ogni gara restano a disposizione circa 8mila tagliandi anche se il numero potrebbe spingersi un po' più in basso tenendo conto delle zone a scarsa visibilità.