Casi in aumento, no vax e incognita ASL: clima incerto, ma la Serie A va avanti

La Lega vuole andare avanti

La variante Omicron del Covid-19 aumenta quotidianamente i casi di positività e la Serie A non fa eccezione: +18 nelle ultime 48 ore. Tuttavia non è mai stata stata prevista l'ipotesi di rinviare la prima giornata del ritorno, perché il calendario è intasato e perché, in mancanza di una cabina di regia esterna, ogni eventuale provvedimento sui singoli club è affidato alle rispettive ASL di competenza.

Del turno del 6 gennaio quattro partite presentano globalmente sei positività totali, solo Salernitana-Venezia è davvero attenzionata per il focolaio nei campani, dove tre attualmente positivi sono no-vax. Una volta tornati negativi riceveranno il super green pass per avvenuta guarigione, altrimenti dal 10 gennaio non sarebbero potuti scendere in campo, come prevede l'ultimo decreto: al momento non sono previste deroghe, dunque la minoranza di irriducibili contrari al vantaggio rappresenta un rischio per i club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.