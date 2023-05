Fiorentina-Udinese, la probabile formazione: la giornata dei cambiamenti

Alle ore 15.00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo dopo la delusione europea. Questo pomeriggio ci saranno molti cambiamenti, con una rosa che verrà rivoluzionata in vista dell'impegno di giovedì a Basilea

Fiorentina-Udinese, stadio Artemio Franchi di Firenze. Alle ore 15.00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo dopo la delusione europea. Questo pomeriggio ci saranno molti cambiamenti, con una rosa che verrà rivoluzionata in vista dell'impegno di giovedì a Basilea. In porta Terracciano. A destra primo ballottaggio tra Dodò e Venuti, poi Milenkovic in sfida con Martinez Quarta. Igor a sinistra e Terzic a completare la linea difensiva. A centrocampo, il duo Castrovilli-Duncan prende il sopravvento, con Barak che va a sostituire Bonaventura. A sinistra Saponara, mentre a destra Ikonè sfida la carta a sorpresa Brekalo. Davanti pronto Jovic, ma Kouamè insidia il serbo. L'ex Genoa schierabile anche sulla fascia destra.