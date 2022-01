Fiorentina-Udinese a rischio rinvio? Adesso la palla passa all’Asl

Son ben 9 i casi di positività in casa Udinese. Adesso la decisione spetta all'Asl se far partire la squadra per Firenze o meno

Redazione VN

La partita di domani sera tra Fiorentina e Udinese è a rischio rinvio. Questo perché nella giornata di ieri la squadra friulana ha comunicato che sono ben 9 i casi di positività nel gruppo squadra, 7 di questi calciatori. La situazione adesso, come ricorda la Repubblica, andrà osservata a fondo e sarà l'Asl a decidere se bloccare la trasferta a Firenze o meno. Sul fronte Fiorentina sono attualmente due i giocatori positivi e dunque non a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita di domani sera, al "Franchi".