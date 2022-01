Fiorentina, altro calciatore positivo, nessun contatto col gruppo. Il punto

Spunta un altro tampone positivo

Spunta un altro calciatore positivo al Covid all'interno della rosa della Fiorentina dopo il giro di tamponi effettuati in giornata. Il calciatore in questione, fa sapere la società, non ha avuto contatti col resto del gruppo. Per questo motivo, il resto della squadra non entrerà in bolla. Molto probabile che il contagio sia avvenuto all'interno del nucleo familiare del ragazzo. Il calciatore gigliato, infatti, ha passato le feste coi parenti che sono a loro volta risultati positivi quest'oggi.