Fiorentina, tutto fermo. E gli allenamenti? Ecco cosa succede nei programmi viola

Dopo il caos dell’ultimo fine settimana, ogni cosa è stata congelata, anche gli umori, fino al 3 aprile come minimo. A Udine è stato surreale, difficilissimo pensare al campo quando fuori c’è un’emergenza in atto, anche essendo professionisti: i gigliati hanno puntato tutto sull’aspetto mentale, si sono affidati alla routine, ma non c’è nulla di ordinario in quello che sta succedendo. Un solo precedente: la Prima guerra mondiale. Per cui è attesa in giornata una decisione anche sullo svolgimento degli allenamenti: i riflettori rischiano di spegnersi definitivamente. Per un mese, almeno.