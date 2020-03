Conte: “Non c’è tempo. Vietati assembramenti in luogo pubblico e spostamenti in tutta Italia #iorestoacasa”

In diretta nazionale, il Premier Conte, ha parlato così riguardo all’emergenza nazionale del Corona Virus:

Cambiare le abitudini è difficile, ma alla luce delle nostre raccomandazioni verranno modificate e adattate alle nostre esigenze, ma purtroppo tempo non ce n’è. Stiamo avendo un aumento esponenziale dei contagi e delle terapie intensive. Adotteremo misura ancora più forti per riuscire a contenere l’avanzata del Corona virus per salvaguardare la salute pubblica dei cittadini. Firmo un provvedimento “io resto a casa” non esiteranno più zone rosse, ma sarà l’intera Italia ad essere interessata dal decreto. Saranno vietati ogni tipo di spostamento e assembramenti in luogo pubblico, non ci posssiamo permettere più di queste che sono solo occasioni di contagio.