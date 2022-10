Fiorentina, tutti uniti. L’abbraccio di Commisso alla squadra per l’Europa

Rocco Commisso sta dimostrando tutta la vicinanza possibile alla Fiorentina in vista della gara con gli Hearts

C'è un'immagine che rappresenta l'unione massima in casa Fiorentina, così come la volontà di andare avanti insieme e la svela il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola. È l'abbraccio di Rocco Commisso a Vincenzo Italiano, senza troppe parole, subito dopo il KO con la Lazio. Un segnale importante, che testimonia la fiducia mai mancata del presidente nel suo allenatore, nonostante un obiettivo finora distante dieci punti: il miglioramento del piazzamento della scorsa stagione. Nessuno pensa di mettere in discussione un allenatore voluto, cercato e che in estate ha rinnovato il suo contratto in modo ricco.

Un'istantanea che vuole distendere gli animi, andata in scena anche ieri mattina nella rifinitura verso la Conference, in una vigilia decisamente più delicata del solito e che il presidente ha vissuto da vicino, utilizzando parole di conforto verso tutta la squadra. Inutile dirlo: la partita di questa sera contro gli Hearts rappresenta un crocevia per l'avventura europea viola. Vincere significherebbe ipotecare il passaggio del turno almeno al secondo posto, con la possibilità di giocarsi anche il primo. Sarebbe una bella ancora di salvezza per una stagione fin qui partita in sordina.

Sarà quindi importante partire forte ma non interpretare la gara come contro il Riga, con tanti tiri in porta ma solo un gol segnato. Vincere significa fare affidamento all'Europa, in una competizione che sa anche stimolare, come ha detto ieri lo stesso allenatore. Sarà importante metterlo in chiaro anche in campo.