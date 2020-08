Fiorentina, tutti in città da venerdì. Prima partita il 19-20/09, tranne in un caso

Venti giorni, non di più. Il 2 agosto l’ultima di campionato contro la SPAL, il 22 il raduno al centro sportivo per preparare la stagione imminente. La Serie A 2020-21 accende i motori il 19-20 settembre, con un paio di eccezioni: Inter e Atalanta, impegnate più a lungo nelle coppe europee, potranno chiedere di giocare a metà della settimana successiva. Venerdì 21 saranno tutti a Firenze, giocatori e allenatore: Iachini deve organizzare la prima giornata di lavoro, sabato 22. Niente visite mediche – fanno testo quelle svolte prima della ripartenza – e prima riunione in palestra, salvo cambi di programma. Niente gite fuoriporta, perché l’emergenza sanitaria, soprattutto all’estero, non è superata, e la Fiorentina vuole evitare ogni rischio. Lo scrive La Nazione.

