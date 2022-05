Fiorentina, tutte le qualità per prenderti l’Europa. C’è la difesa da sistemare

La Fiorentina di Italiano cerca il match point Europa a Marassi. Lo farà dopo aver conosciuto il risultato dell'Atalanta

Senza fare calcoli, in barba al calendario e alle eventuali pressioni che potrebbero arrivare dopo il risultato di oggi a San Siro dove si affrontano Milan e Atalanta. Il Corriere dello Sport - Stadio parla del match point viola per il ritorno in Europa, che la Fiorentina dovrà fare contando solo sulle proprie qualità. Il successo con la Roma ha restituito certezze, ma fuori casa i tre punti non arrivano da oltre un mese e lontano dal Franchi la squadra ha perso spesso punti pesanti.

Sulla mancata contemporaneità Italiano non cerca scusanti, ma comunque vada il tecnico non vuole avere rimpianti quando calerà il sipario su una stagione che resta comunque positiva, a prescindere dal raggiungimento dell'Europa. La Fiorentina troverà una Samp non ancora salva, e ci sarà da sistemare la striscia negativa di gol subiti in trasferta: l'ultimo clean sheet è di settembre, e nelle ultime otto gare il bilancio è di 14 gol subiti. Quelli che per alimentare il sogno europeo, sarà assolutamente vietato subire.