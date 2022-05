L’ambizione di Italiano ha il confine della Juve, poi un confronto con ACF

Centrare l'Europa nonostante la scelta di vendere Vlahovic a gennaio sarebbe un capolavoro

La Nazione scrive che comunque vada, questa stagione sarà un successo. Vincenzo Italiano però "ha la faccia di chi coltiva calcio e ambizioni e percepisce di essere salito su uno degli ascensori che il calcio, ogni tanto, sa riconoscere come speciali". Ambizione, dunque: la qualificazione in Europa dopo due anni di Medioevo calcistico sarebbe un risultato straordinario. Poi il confronto in fase di rimodulazione del gruppo andrà fatto insieme alla società, perché le ambizioni dovranno essere condivise. A partire da un confronto sulle scelte che, soprattutto a gennaio, hanno rischiato di minarle, queste ambizioni.