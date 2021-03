Fiorentina tradita dal Fattore K: e in attacco le scelte sono obbligate

ha dato forfait Kokorin per un problema muscolare. Una doppia assenza importante per il tecnico, che In una vigilia decisamente complicata che anticipa Fiorentina-Parma, Prandelli non ha potuto ricevere un aiuto nemmeno dall’infermeria. Non ce l’ha fatta Kouamé, ancora non al meglio, ma soprattuttoper un problema muscolare. Una doppia assenza importante per il tecnico, che nella lista dei convocati ha dovuto inserire il Primavera Munteanu oltre a Montiel.

Repubblica oggi in edicola si concentra sul russo, sottolineando come fosse prevedibile che ci volesse tempo per ambientarsi e ritrovare la forma. Arrivato nel mercato di riparazione, Kokorin è stato una scelta rischiosa: arrivato per 4 milioni dallo Spartak Mosca non giocava dal 29 novembre, prima della sosta del suo campionato. Poi un infortunio e la conseguente preparazione. Scampoli di partita contro Inter, Udinese e Roma: un totale di 77 minuti in cui quasi non si è visto. Piuttosto poco per un innesto che avrebbe dovuto dare certezze all’attacco viola. Si tratta di un problema nel problema per i viola, che oggi dovranno così fronteggiare una vera e propria emergenza. Senza Ribery squalificato e Kouamé la coperta è decisamente corta e si chiama – come sempre – Vlahovic. Il giovane attaccante ha già segnato otto reti nelle ultime quattordici partite, con Callejon che resta una possibilità a gara in corso. E le alternative sono Montiel e Munteanu.