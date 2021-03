Convocati Fiorentina, Prandelli ne chiama 22. La decisione sugli infortunati…

L’elenco completo dei convocati per la sfida di domani al Franchi. Assenti Kouamè, Igor, Castrovilli e Kokorin per infortunio e Ribery per squalifica. Presente Bonaventura. Ci sono 2 Primavera e 3 portieri nei 22 scelti da Cesare Prandelli:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera Maxi, Pezzella, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, , Bianco, Bonaventura, Eysseric, Pulgar, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Montiel, Munteanu, Vlahovic