Fiorentina: tra voglia di rivalsa e ricerca di coraggio. Prandelli torna al Franchi

La Nazione parla di qualcosa a metà fra voglia di vendetta e di rivincita riferendosi allo stato d’animo di Cesare Prandelli (QUI le sue parole di ieri), dopo l’arrivederci alla Fiorentina nel 2010. La tensione è tanta, il Mister tiene molto a questa avventura e lo ha fatto capire al gruppo. Dopo la sconfitta con l’Inter a Milano, la squadra ha perso l’anima e Iachini non ha potuto recuperarla. A Prandelli il compito di ritrovare la serenità di giocare. Il coraggio di cui ha parlato ieri il tecnico di Orzinuovi va ricercato in ognuno dei calciatori che scenderanno in campo, chiamati ad interpretare una vocazione offensiva che è da sempre propria di questa squadra.