FOTO – Kouamè e Milenkovic sono tornati. Domani la prima vera amichevole

con la Primavera come un semplice test in famiglia) di questo ritiro pre-campionato: fischio d'inizio alle ore 20, avversario di turno il Parma. Ieri intanto la squadra è scesa in campo sia al mattino che nel pomeriggio, come ha fatto spesso in questo inizio di ritiro a Bagno a Ripoli. Primi allenamenti in maglia viola per Fabiano Parisi, che da lunedì ha iniziato a conoscere i nuovi compagni. Ieri mattina Sottil, Jovic e Terzic hanno svolto un lavoro differenziato. Tra oggi e domani Italiano ritroverà 4 calciatori che hanno avuto alcuni giorni di vacanza in più per gli impegni con le rispettive nazionali: Nico Gonzalez, Kouamé, Milenkovic e Amrabat. Sono già tornati a Firenze invece Amatucci e Kayode, freschi vincitori dell'Europeo under 19. Nel frattempo, mentre il resto della squadra si allena al Viola Park prosegue la campagna abbonamenti della Fiorentina, iniziata il 5 luglio. Le tessere acquistate fino a questo momento sono circa 13mila. Lo riporta La Nazione. Intanto, come potete vedere dalle immagini, Kouamè e Milenkovic sono tornati ad allenarsi.