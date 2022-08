Fiorentina, tra le due porte tutto ok: i problemi sono fare gol e non prenderli

La Gazzetta dello Sport scrive oggi che la Fiorentina è incorniciata da due problemi: i gol che prende e quelli che non fa . L'amichevole contro il Galatasaray ha messo a nudo che Milenkovic è molto più di un marcatore. E’ il leader tecnico dell’intero reparto. Non sarebbe facile sostituirlo.

Tanto gioco e pochi palloni in gol. Cabral ha confermato la sua tenerezza offensiva. Jovic, arrivato per risolvere il problema e smentire gli anni cupi al Real Madrid, ha ancora gambe di piombo. Se non altro, quello che avviene tra la porta della Fiorentina e quella avversaria funziona: Bonaventura, Mandragora e il nuovo arrivato Dodò costruiscono tantissimo.