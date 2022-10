Fiorentina tra il poco e il nulla, la stagione mette più paura che ambizione

"Tra il poco e il nulla". Così il Corriere Fiorentino inquadra l'andamento della Fiorentina di Italiano nel campionato in corso. Difficile sperare che possa cambiare qualcosa in questa stagione che mette più paura che ambizione. Nella Fiorentina attuale, si legge, non ci sono né punti forti né punti molto deboli. La squadra vivacchia tra la mediocrità e il timore di peggiorare la già tremebonda posizione della classifica. La Fiorentina di questa stagione «è quella che è» non potendo pretendere di essere qualcosa di meglio. "Eppure i suoi dirigenti e i suoi proprietari americani si prodigano in buone intenzioni".