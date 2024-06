Fiorentina tra Brescianini, Bondo e Colpani. Spunta anche la pista Rovella

Per il centrocampo viola, che ha bisogno di una massiccia ristrutturazione, non sono poche le alternative. Tanti sentieri portano in Brianza o hanno a che fare con essa...

Tanti nomi per il centrocampo della Fiorentina. Palladino ha bisogno di forze fresche e nel minor tempo possibile per preparare al meglio la stagione e capire le mosse per il futuro. Il Corriere dello Sport si sofferma sui nomi più cladi per il centrocampo della Fiorentina. Partendo da Marco Brescianini. Il Frosinone chiede 12 milioni, mentre il club viola vorrebbe fermarsi prima della doppia cifra. Stallo. Poi c'è Warren Bondo: il francese piace molto a Palladino, che lo ha lanciato nell'ultima stagione a Monza, ma ha mercato anche all'estero (Ligue1).