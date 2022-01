Fiorentina tra attesa e difficoltà logistiche, la gara dei ricorsi slitta a domani

Solo in serata è arrivata la decisione ufficiale: Torino-Fiorentina si gioca domani alle 17

Tra ricorsi al Tar contro le Asl e vari tentativi di mediazione fra governo del Paese e quello del pallone, solo dopo l'ora di cena la Fiorentina ha avuto la certezza di giocare nella giornata di domani alle 17. La squadra viola - scrive La Nazione - sarebbe dovuta già essere a Torino ma il club aveva sospeso la partenza in attesa di notizie certe. La Fiorentina partirà dunque oggi alle 16 in aereo per fare rotta verso il capoluogo piemontese, e questo cambio di programma dell'ultimo minuto costringe anche a rivedere i piani per la gara di Napoli in Coppa Italia, che slitta da mercoledì a giovedì alle 18.

Inoltre la Fiorentina ha dovuto anche cambiare all'ultimo minuto anche il programma organizzativo, annullando il viaggio in treno per l'andata e scegliendo un volo privato. Per il ritorno di domani sera invece il charter è stato obbligatorio, non essendoci più a quell’ora possibilità di rientro su rotaia dal Piemonte verso Firenze. Sul fronte tamponi la Lega non obbligherà i giocatori a svolgere il test, ma verranno effettuati solo in caso di sintomatologie che al momento non coinvolgono giocatori viola, che restano tra i più virtuosi del campionato. Ma perché - si chiede il quotidiano - Torino-Fiorentina è stata rinviata di un giorno? La motivazione va ricercata nella quarantena stabilita dalla Asl per i granata, che non si sono potuti allenare al centro sportivo a causa delle limitazioni.