Fiorentina in partenza: cambia il calendario, non l’undici di Italiano

La Fiorentina parte oggi alla volta di Torino, dove domani affronterà i granata di Juric. Italiano schiera l'undici titolare

La Fiorentina parte oggi per Torino, pronta ad affrontare i granata domani pomeriggio, alle 17. La squadra di Vincenzo Italiano sarebbe dovuta partire nella giornata di ieri per Torino, ma il cambio di data ha modificato in corsa i piani di viaggio. Così come - ricorda il Corriere dello Sport - per gli ottavi di Coppa Italia a Napoli, spostati da mercoledì a giovedì 13 gennaio. Italiano pensa ad una formazione simile, se non addirittura identica, a quella che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese giovedì scorso. Difesa a quattro composta da Odriozola-Milenkovic-Quarta-Biraghi; a centrocampo Bonaventura, Torreira e Duncan e in attacco Vlahovic con Gonzalez e Saponara, in ballottaggio con Callejon. Sarà convocato Ikoné, mentre dovrebbe rimanere fuori dalla lista Piatek, appena arrivato e senza veri allenamenti svolti con il gruppo.