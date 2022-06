Fiorentina, torna di moda Praet: il giocatore piace a Italiano

La Fiorentina, oltre a Rolando Mandragora, sarebbe sulle tracce anche di un altro ex Torino. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, i viola sarebbero tornati alla carica per Dennis Praet. Il centrocampista belga di proprietà del Leicester City, già trattato a gennaio quando ancora vestiva la maglia granata. La dirigenza gigliata starebbe lavorando ad un trasferimento a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe quello di andare quindi a compensare il vuoto lasciato da Gaetano Castrovilli, infortunato.