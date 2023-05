Fiorentina-Torino, scontro di mercato: piace un “fresco” avversario dei viola

Ha incantato tutti, sopratutto la Fiorentina, che ha potuto osservarlo da molto vicino, la stagione di Mohamed Zeki Amdouni, 22 anni, giocatore svizzero con cittadinanza turca, fantasista del Basilea. Come scrive TuttoSport, il trequartista, all'occorrenza seconda punta, si è messo in mostra con la maglia del Basilea, la quale non è proprietaria del cartellino, ma ha già virtualmente riscattato il giocatore dal Losanna per 4 milioni di euro. Fiuto del gol e imprevedibilità sono le sue doti migliori, doti che i dirigenti viola e non solo, non si sono fatti sfuggire. Infatti su di lui si è inserito il Torino, con il ds Davide Vagnati che da tempo ha fatto osservare il calciatore, prima ancora che il ragazzo esplodesse con il Basilea. Nei prossimi giorni verrà presentata un'offerta da parte del club granata di 5/6 milioni di euro, per cercare di anticipare la concorrenza degli altri club, la quale sarà destinata sicuramente ad aumentare.