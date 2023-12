Fiorentina-Torino: le certezze di Italiano ed i ballottaggi davanti

La Nazione analizza oggi sulle sue pagine i possibili titolari dei viola in occasione di Fiorentina-Torino di venerdì. E qualche certezza Italiano ce l’ha. A Monza ha ritrovato un Arthur in discrete condizioni fisiche, sufficienti per essere di gran lunga il migliore in campo. Con la partita su ritmi non vertiginosi, il regista brasiliano fa la differenza nel dettare tempi e geometrie. Al suo fianco resta imprescindibile Duncan, in questa fase della stagione ancora davanti a Mandragora nelle gerarchie. In difesa spazio a Kayode, ed a sinistra potrebbe anche rivedersi Parisi nel consueto ballottaggio con Biraghi. Al centro probabile il ritorno di Quarta con Milenkovic. Il rebus è tutto davanti. Non dovesse farcela Bonaventura, ritroverebbe spazio Barak (in crescita). Ikoné e Kouame si candidano sugli esterni, mentre in attacco sfida totale tra Beltran e Nzola per la maglia del centravanti.