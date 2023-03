Fiorentina, tifosi in giro per l’Italia: quanta freddezza e antipatia

Il quotidiano La Nazione si sofferma su un tema molto importante. Il trasloco della Fiorentina comporterà anche la presenza dei tifosi viola in giro per l'Italia. Come sarebbero accolti? Con l'Empoli i rapporti si sono inaspriti, non come con Pisa e Livorno, ma non è un aspetto da sottovalutare. La Spezia? Quello bianconero è un pubblico caldo, caldissimo, che in passato non ha avuto particolari ragioni di attrito con i viola ma con l’approdo in Serie A ed il trasferimento di Vincenzo Italiano, ex idolo locale, a Firenze, non è certo sbocciato l’amore per la tifoseria gigliata. Ed in Emilia? Con il Modena un tempo esisteva un gemellaggio ed i rapporti sono buoni. Stesso discorso vale per i tifosi del Sassuolo.