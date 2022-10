Fiorentina targata Vincenzo Italiano: annichiliti gli Hearts

Torna la Fiorentina targata Vincenzo Italiano. I viola hanno giocato una partita perfetta, che gli ha permesso anche il sorpasso in classifica sugli Hearts e il ritorno al secondo posto. Il tecnico viola prima della gara aveva detto: "Loro saranno spinti dal pubblico. Metteranno dentro grande intensità e furore agonistico. Quindi dovremo rispondere colpo su colpo. E chi avrà dimostrato più qualità, vincerà la partita". Detto e fatto. I viola hanno perfettamente messo in campo ciò che gli chiedeva il mister: qualità, coraggio e tanta personalità. Annichiliti gli Hearts, che non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, se non in una situazione, fermata però da un'ottima parata di Gollini, importantissima per ritrovare la fiducia in se stesso. A segno Mandragora, Kouamé e Jovic, con quest'ultimo che, come scrive Tuttosport, non segnava dalla prima di campionato contro la Cremonese, ma soprattutto, che ha ritrovato la rete in Europa dopo quasi 1300 giorni dall'ultima volta, quando ancora vestiva la maglia dell'Eintracht Francoforte.