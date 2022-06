Fiorentina, tanti baby alla firma: il punto sui rinnovi e conferme

La Fiorentina sarebbe anche a lavoro per perfezionare alcune operazioni che riguardano gli elementi più giovani presenti nella rosa. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, dopo il rinnovo di Agostinelli, che poi si trasferirà in prestito alla Reggina, arriverà anche quello di Bianco fino al 2025. Il giocatore sarà testato nuovamente da Vincenzo Italiano a Moena con la prima squadra. Insieme a lui, ci sarà anche Corradini, anche se su di lui starebbe insistendo l'Ascoli. Infine, procede spedita la "recompra" di Pierozzi dall'Alessandria, reduce da una stagione molto positiva.