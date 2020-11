Fiorentina, subito l’esame più duro: test di qualità contro il Milan capolista

Milan-Fiorentina, la presentazione de La Nazione: “Dopo il sinuoso gol di Montiel apparso all’improvviso a Udine, oggi pomeriggio la Fiorentina dovrà dimostrare di aver tratto beneficio dal passaggio del turno in Coppa Italia. Soprattutto a livello di testa e concentrazione se il problema principale – e su questo sembrano essere tutti d’accordo, a cominciare da Prandelli che ha trovato una squadra «impaurita» – è davvero quello dell’autostima che difetta. Bel test di resistenza contro la capolista (6 vittorie, due pareggi, zero sconfitte) che per fortuna dei viola si presenta senza un signore che si chiama Ibrahimovic e dovrà fare a meno anche di Leao. Insomma, non esattamente la versione migliore del Milan, ma piuttosto bisognerà capire quale sarà la versione della Fiorentina“.

