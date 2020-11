La Fiorentina ritrova Ribery. Gol, assist e standing ovation: a Milano Franck sa esaltarsi

Milan-Fiorentina, la presentazione de La Gazzetta dello Sport: “Il Meazza esalta il suo genio. Franck Ribery riesce sempre a inventare magie sul palcoscenico milanese. E’ stato così nell’ultima sfida contro il Milan quando segnò il gol del 3 a 1. E qualcosa di speciale FR7 lo ha proposto anche a settembre quando la squadra viola è andata a far visita all’Inter di Antonio Conte. Oggi il fuoriclasse francese ci riprova. L’attaccante viola non è al meglio. Ma non lo è da tempo. Però Cesare Prandelli non vuole rinunciare alla sua stella. La Fiorentina spera di ritrovare il suo fuoriclasse anche alla voce gol. L’ultima rete del numero 7 viola risale al 27 giugno scorso, nella gara all’Olimpico contro la Lazio”.

