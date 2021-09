Fiorentina, su la testa. Per Italiano sono tutti utili

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina stanno sorprendendo tutti in questo inizio di campionato. L'allenatore chiede però maggior concretezza

Come riporta la Repubblica, per Vincenzo Italiano, i giocatori di questa Fiorentina sono tutti utili e qualcuno indispensabile. L'allenatore viola ha ribadito anche nella conferenza stampa di ieri di voler una squadra più concreta sotto porta, perché creano molto, ma non concretizzano al meglio le azioni. Questa è stata anche la causa della sconfitta con l'Inter nella partita di martedì sera. La filosofia di Italiano, dopo cinque gare di campionato, inizia a mostrare effetti concreti per il cammino della Fiorentina. Sicuramente guardando la squadra nelle parti alte della classifica e sentendo parlare i vari allenatori e giornalisti, che la definiscono come la sorpresa di questo campionato. Inoltre sotto il profilo del carattere. Ancor di più se si pensa all'identità della squadra. Se torniamo alla fine del campionato scorso, si parlava di una Fiorentina sfaldata, che non fa gruppo, con vari problemi all'interno. Ma questo non sembra essere assolutamente il vero. Questa squadra anzi, sembra molto unita e vogliosa di portarsi a casa delle soddisfazioni, per far contenti loro e soprattutto rendere orgogliosi i tifosi.