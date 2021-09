Duncan & Co, grazie a loro la Fiorentina vola

Alfred Duncan ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato, regalando ottime prestazione anche contro avversari di grande livello

Come scrive il Corriere dello Sport, sono già cinque partite che Italiano ha punta su innesti che l'anno scorso venivano messi tra i cosiddetti "emarginati". Tra tutti, quello che sta sorprendendo maggiormente, è sicuramente Duncan. Il centrocampista, nella stagione passata era stato mandato in prestito al Cagliari, senza però mostrare veramente le sue vere doti. Quest'anno, sotto la guida di Vincenzo Italiano sembra rinato, ma come tanti altri. Infatti anche Benassi, Saponara e Callejon sembrano essere rientrati nelle gerarchie dell'allenatore, che punta molto su di loro. Nelle statistiche di giornata, evidenziate dalla Lega Calcio, contro l'Inter ha realizzato uno sprint di quasi 34 km/h, secondo solo a Joao Pedro del Cagliari e ha fronteggiato alla grande un centrocampista campione d'Europa come Barella. Dunque, adesso c'è da provare ad alzare l'asticella, magari cercando di mettere a segno quella che sarebbe la sua rete numero dieci in Serie A.