La probabile formazione: Saponara in vantaggio su Sottil, scelte fatte

Sarà molto probabilmente l'ex Spezia a sostituire Gonzalez nel tridente con Callejon e Vlahovic

I quotidiani oggi in edicola concordano al 99% su quale sarà la formazione della Fiorentina oggi a Udine: davanti a Dragowski scenderanno in campo Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi, anche se il Corriere dello Sport dà Igor al posto dell'Argentino. Dal centrocampo in su nessun dubbio, con Bonaventura, Torreira e Duncan dietro a Callejon, Vlahovic e Saponara, che per tutti vincerà il ballottaggio con Sottil.