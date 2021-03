Fiorentina, spalle al muro: o si riparte o si rischia

La Fiorentina è spalle al muro. Così il Corriere dello Sport. I viola devono evitare di dilapidare il residuo vantaggio sulla terzultima (6 punti sul Torino che, però, deve recuperare due partite).

I numeri

I numeri raccontando di una stagione terribile: quattro punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Vlahovic è la nota più lieta con 9 gol realizzati. Ribery e Kouame insieme contano due gol. In tutto le reti segnati dai giocatori offensivi sono 12, contento anche la marcatura di Chiesa alla seconda di campionato. Di fatto ad incrementare il numero di gol realizzati (29 sì, ma con 3 autoreti a favore) hanno contribuito più i difensori che i centrocampisti, capace di inventarsi complessivamente 14 centri, il 48% del totale.

Il mercato

Il mercato non ha dato la scossa sperata. Il contributo di Callejon si limita ad un assist, quello per Vlahovic contro il Cagliari. Ha segnato solo un gol, contro il Padova in Coppa Italia. A gennaio è arrivato Kokorin, ma è alle prese con un fastidio muscolare. A muovere la classifica di qualche punto ci ha pensato Bonaventura, mentre Martinez Quarta ci ha messo qualità e quantità.

I punti

Sono solo 26, gli stessi di Spezia e Benevento, entrambe neopromosse. La proprietà ha investito – solo il monte ingaggi è il settimo della Serie A – ,ma i risultati, fin qui, sono stati al di sotto delle aspettative. La scossa tecnica con Prandelli non c’è stata.

La solitudine di Vlahovic, falle a centrocampo: cosa funziona e cosa no