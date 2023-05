Fiorentina sotto stress, ma adesso non va compromesso il finale di stagione

La Fiorentina oggi pomeriggio con l’Udinese toccherà le 54 partite stagionali. Ne disputerà sicuramente cinquantanove, ma ha la possibilità di arrivare a cifra tonda. La finale del 7 giugno a Praga - scrive il Corriere dello Sport - sarebbe la 60esima. In una stagione mai così densa nella sua storia quasi centenaria. Nessuna squadra in Italia ha giocato tanto. La Fiorentina, alla vigilia di questo turno di campionato aveva due partite in più della Juventus, tre dell’Inter, quattro della Roma, sei del Milan e sette della Lazio. Fiorentina prima in Italia e tra le primissime in Europa allargando il raggio agli quattro maggiori tornei d'Europa (Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1). Italiano e i suoi sono andati oltre i limiti qualitativi e strutturali di un gruppo buono, ma non così tanto per essere competitivo al livello più alto: specialmente per le posizioni di vertice.