Fiorentina sospesa, non ha punti deboli ma neanche punti forti

Il Corriere Fiorentino offre un'analisi dello stato attuale della Fiorentina: in tutti i reparti non affiorano punti deboli, ma neanche punti forti: la squadra di Italiano, di buona qualità, staziona nel mezzo del calcio e della classifica. I giocatori fanno il loro dovere, ma un traguardo da raggiungere non si capisce quale possa essere. Il gioco non è irresistibile, ma c'è qualità o perlomeno buona fattura. Ci sono buoni, buonissimi giocatori ma manca il fuoriclasse, specie in attacco dove c'è ancora qualcosa che non funziona: meno di un terzo dei tiri effettuati è diretto verso la porta.