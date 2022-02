Fiorentina smarrita, la Lazio si fa bella al Franchi e aggancia il sesto posto

Cosa è successo alla Fiorentina? Gli ultimi giorni di mercato hanno condizionato la squadra che si è smarrita con la Lazio

Dentro la contestazione degli ultras a Lotito e Tare per i mancati rinforzi di gennaio, la Lazio di Sarri è esplosa mentre la Fiorentina viene travolta, perché rimarginare la ferita per la cessione di Vlahovic è complicato. Il Corriere dello Sport - Stadio analizza così la gara del Franchi, sottolineando che Cabral avrà bisogno di tempo e sembra più un rapace d'area rispetto al serbo che da solo era capace di sposare le difese. Il rischio adesso, secondo il quotidiano, è quello di smarrire l'entusiasmo e il fattore ambientale giocherà un ruolo fondamentale. La Fiorentina non perdeva in casa da inizio ottobre e avevano segnato 29 reti nelle ultime 10 gare casalinghe, ma al Franchi si è vista la crescita in chiave europea della Lazio che non prende gol per la terza gara di fila e aggancia la Roma al sesto posto.