La Fiorentina si scopre brutta, abbandonata dal Principe Azzurro

Una partita dominata dalla Lazio ieri sera al Franchi

"Abbandonata dal principe azzurro, la Fiorentina si scopre improvvisamente brutta". La Gazzetta dello Sport è convinta che presto la Viola ricomincerà a piacersi e ritroverà fiducia ma il chiodo scaccia chiodo non ha funzionato. Cabral non è Vlahovic ed è giusto che gli sia dato il tempo; certo, l'occasione al 20' del primo tempo avrebbe potuto far innamorare tutti. La superiorità tecnica della Lazio è definita "imbarazzante", tanto che, si legge, Sarri dovrebbe interrogarsi sul rendimento delle partite precedenti.