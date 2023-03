Fiorentina-Sivasspor, al Franchi attese 15mila presenze

Nonostante in questa stagione il Franchi sia stato sempre numeroso, in Conference League i numeri caleranno sempre a picco. Infatti, come scrive il Corriere Fiorentino, andrà dimenticato in fretta il record dell'era Commisso raggiunto contro il Milan. Nella coppa europea, complice sia il poco appeal degli avversari e la partita infrasettimanale, non ci sono mai stati i numeri delle grandi occasioni. Come sempre sarà chiusa la Curva Ferrovia e si andrà dai 20 euro per la Fiesole, ai quaranta per tribuna e Maratona, fino a superare i 100 per la tribuna d'onore e vip. Il momento è positivo, dunque, l'obiettivo è quello di superare le 15mila presenze.