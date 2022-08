Fiorentina, si riparte: Nico c’è. Occhio a Sottil e la punta…

Ci siamo, il campionato è alle porte e in casa Fiorentina è arrivato il momento di fare delle scelte. Recuperati tutti gli acciaccati, Italiano dovrà gestirei al meglio il gruppo in vista della Cremonese e poi per il match di Conference che si svolgerà il 18 agosto al Franchi. Nico c'è, sarà lui il titolare inamovibile. Sottil si giocherà le sue carte in attacco e a centrocampo Amrabat, Maleh e Bonaventura dovrebbero partire come titolari. E la punta? Be, il ragionamento di Italiano è molto semplice. Giocherà chi darà più garanzie alla squadra, Gli allenamenti quindi, saranno fondamentali per scegliere chi sarà il centravanti della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.