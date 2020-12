Fiorentina, si riparte dai tamponi. Domani primo allenamento di ripresa

Si riparte oggi in casa Fiorentina e si riparte dai tamponi. Il semaforo verde è l’esito negativo e chi lo supera da domani rientrerà in campo ad allenarsi agli ordini di mister Prandelli. E’ quello che si riporta questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio, con la squadra viola che è pronta a ritrovarsi e ripartire da dove si era lasciata: la vittoria e la prestazione di Torino contro la Juventus. Domenica al Franchi arriverà il Bologna dell’ex Mihajlovic ed è un appuntamento da non perdere per i ragazzi di Prandelli.

