Fiorentina, si riparte: da oggi Italiano prepara la gara del Penzo

In casa Fiorentina Vincenzo Italiano comincia oggi a preparare la partita di Venezia: da giovedì avrà la squadra al completo

Fiorentina, si riparte. Oggi Italiano ritrova la truppa per mettere nel mirino la ripresa del campionato di lunedì prossimo a Venezia. A parlarne è Repubblica, che sulle sue pagine stila il punto della situazione verso la gara del Penzo. L'entusiasmo in città si tocca con mano, ma passando al campo sarà subito necessario conoscere le condizioni di Milenkovic, rientrato anzitempo dalla Nazionale e che oggi - giorno del suo compleanno - si sottoporrà ad accertamenti. Domani sarà la volta di Nastasic e Vlahovic, mentre Amrabat arriverà giovedì dal Marocco. Gli ultimi ad aggregarsi al gruppo saranno i sudamericani, ma questa volta per loro ci sarà un giorno di riposo in più.