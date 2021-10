Radio Bruno: problema fisico per Milenkovic, il Viola ha lasciato la nazionale

Il centrale serbo sarà presto a Firenze dopo l'infortunio rimediato con la nazionale

Secondo quanto rivelato durante il Pentasport di Radio Bruno, situazione in evoluzione per Nikola Milenkovic. Il difensore ha lasciato nel pomeriggio il ritiro della nazionale serba per tornare a Firenze. Questa la decisione della Federazione e del Ct Dragan Stojković che hanno preferito non rischiarlo contro l'Azerbaijan. Il gigliato già nei giorni scorsi aveva accusato il fastidio in questione (ancora da indagare attraverso esami) che lo aveva costretto alla tribuna contro il Lussemburgo. Adesso la palla passa a Vincenzo Italiano ed il suo staff che valuteranno la situazione con la speranza di recuperarlo per il match di lunedì contro il Venezia.