Fiorentina, settore giovanile: la parola d’ordine è crescere

Il settore giovanile della Fiorentina sta diventato qualcosa di incredibile: i numeri, con l'arrivo di Commisso, sono saliti in modo pauroso

Nelle giovanili della Fiorentina, la parola d'ordine è crescere. Il settore giovanile viola tra pochi mesi si riunirà, per la prima volta, in un centro sportivo di sua proprietà. Il Viola Park, diventerà una vera e propria casa della Fiorentina. Con l'arrivo di Commisso, la decisione di puntare sui giovani del territorio è aumentata a dismisura: percentuali altissime di giocatori italiani e toscani, questo anche grazie al grande radicamento con le tante società affiliate. La dirigenza, per la finale contro l'Atalanta, era al completo e dopo il triplice fischio, il patron viola non ha esitato a telefonare per congratularsi con tutti. Come racconta il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni: "Il lavoro di squadra è fondamentale e dall'U9, fino alla prima prima squadra, si respira un senso di unione che ricorda una catena di montaggio".